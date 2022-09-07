أمريكا تتراجع عن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.. لماذا؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وأضافت بيير: “أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود”.

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن؛ عند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، أجاب باقتضاب “لا”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

من جهته؛ ثمن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، موقف الرئيس الأمريكي الرافض لتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” بالموقف الإيجابي.

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وقال بيسكوف: “إن طرح السؤال في حد ذاته أمر شنيع. وبالطبع، من الجيد أن الرئيس الأميركي أجاب بهذه الطريقة (بالنفي)”.