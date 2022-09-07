الرئيس الفرنسي السابق يشارك مع زوجته في فيلم سينمائي للمرة الأولى

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شارك الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في فيلم سينمائي للرسوم المتحركة من خلال الأداء الصوتي عبر تجسيد إحدى الشخصيات.
وانتقل الرئيس السابق (68 عامًا) إلى استوديو التسجيل وقام بتسجيل صوته ضمن شخصيات العمل الفني، حيث أشاد به مخرج الفيلم واصفاً إياه بأنه “ممثل بارع”.
ولم يتم الكشف عن الشخصية التي جسدها الرئيس السابق بصوته، وذلك من باب التشوق لمشاهدة الفيلم الذي سيعرض في الأسواق في الأشهر المقبلة.
وشاركت جولي غاييه زوجة فرانسوا هولاند أيضاً بصوتها في نفس فيلم الرسوم المتحركة، وسيُفتتح الفيلم بصوت هولاند، وسيظهر أكثر من مرة مع تقدم الأحداث، وتدور الحبكة الفنية حول مغامرات عائلة “الدوت كوم” من العصر الحجري.
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Source akhbaar24
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