طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مكة وجازان وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.





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Source akhbaar24

