لأول مرة.. “الأرصاد” يعقد مؤتمراً صحفياً عبر “تويتر” غداً الخميس

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يعقد المركز الوطني للأرصاد مؤتمراً صحفياً عبر مساحة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر مساء غدٍ الخميس، وذلك لأول مرة.

وأوضح المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي أن المؤتمر الصحفي سيوضح أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك عند الساعة 9 من مساء الخميس، ولمدة ساعة ونصف الساعة.

ويشارك في المؤتمر المستشار القانوني للمركز فيصل الزهراني، والمتحدث الرسمي، حسين القحطاني، ومدير عام العمليات عبدالعزيز الحربي.



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Source akhbaar24

