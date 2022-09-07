تونس ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

︎ . المناطق_واس رحبت تونس بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس عن تعاونها الوثيق مع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى أمن واستقرار ليبيا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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