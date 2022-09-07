يمكنه حمل قنبلة نووية.. واشنطن تعلن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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أعلنت الولايات المتحدة مسبقاً أنّها ستجرب اليوم (الأربعاء)، إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، فيما يبدو كإنذار غير معتاد لتجنّب تصعيد التوتّر مع روسيا بسبب حـرب أوكرانيا.

وقال البنتاغون إنّ تجربة صاروخ “مينوتمان 3” غير المسـلّح ستتم بقاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا، وهي اختبار روتيني مقرّر منذ فترة طويلة للتحقق من فاعلية النظام واستعداده، لافتًا إلى أنّ بلاده أخطرت روسيا مسبقاً.

ويعد “مينوتمان 3” صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مزوّداً برأس حربي وبإمكانه أن يحمل قنبلة نووية، وقد أجريت آخر تجربة على إطلاقه في منتصف أغسطس الماضي بعد أن تأجلت مرتين.



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Source akhbaar24

