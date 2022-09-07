انتقلت من الغرب للخليج.. لماذا يرتدي البعض ساعتين في وقت واحد؟

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انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتداء ساعتين في وقت واحد في عدة دول خليجية وهي ما تعرف عالمياً باسم المعصم المزدوج وهي ظاهرة منتشرة في الكثير من الدول الغربية منذ سنوات

ورغم ان ارتداء ساعتين في وقت واحد موضة استخدمها بعض المشاهير قبل التسعينات إلا أنه سبق أن ارتدى رياضيون وجنرالات في الجيش الأمريكي ساعتين في وقت واحد لأسباب عملية

وأحد الأمثلة البارزة هو الجنرال الأمريكي نورمان شوارزكوف، الذي ارتدى ساعتين خلال حرب الخليج عام 1991، حيث كان لديه واحدة لعرض التوقيت المحلي في السعودية والأخرى للتوقيت في واشنطن

وفي التسعينات وما قبلها قام عدد من شركات صناعة الساعات العالمية للترويج لموضة ارتداء الساعتين باستخدام بعض المشاهير وذلك لأسباب تجارية

ويقول مرتدو الساعتين إن الوضع اختلف عن السابق فارتداء الساعتين لم يعد موضة أو لأسباب تجارية بل أصبحت ضرورة لأسباب صحية بالدرجة الأولى

وأوضحوا أن أغلب مرتدي الساعتين في الأصل يفضلون الساعات التقليدية لكنهم في ذات الوقت مضطرون لارتداء الساعة الرقمية لأسباب صحية لمتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر عبر الشاشة الرقمية كما أن بعضهم أشخاص رياضيون يفضلون متابعة الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية دون استخدام الهاتف الجوال

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Source almnatiq

