المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس

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المناطق_واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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Source almnatiq

