مركز الغطاء النباتي يُوقّع 8 عقود لإنتاج 19 مليون شتلة في عدد من المناطق

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أبرم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 8 عقود لإنتاج نحو 19 مليون شتلة، تضمّنت 30 نوعًا من الأشجار والشجيرات البرية في 15 موقعًا، في عددٍ من مناطق المملكة.

وتعد هذه العقود جزءًا من خطة ستنفذ على مراحل عدة؛ بهدف تلبية ودعم حاجة مشروعات تنمية الغطاء النباتي الحالية للشركاء وحملات التشجير والأفراد، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من النباتات المحلية، ما يزيد من المساحات الخضراء.

واشتملت عقود الإنتاج على خاصية تتبُّع النباتات من خلال تقنية الباركود، كما يعمل المركز حاليًّا على زراعة وإنتاج الشتلات في مواقع التشجير من خلال مشروعاته القائمة.

ويتم توقيع عقود إنتاج الشتلات وفق مراحل تتطلب اختيار المواقع، وتجهيز المشاتل، وتحديد طرق الزراعة، ودراسة نوع التربة قبل مواعيد نقل الشتلات، وحسب خطة زراعة النباتات المحلية التي تُعد إحدى أهم ثرواتنا الطبيعية.





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Source akhbaar24

