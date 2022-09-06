8933 مولودا خلال أسبوع .. والرياض تتصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عدد المواليد في المملكة 8933 مولودا خلال أسبوع، من 25 -01- 1444 حتى 03 -02- 1444. وأوضحت وزارة الصحة أن الرياض تصدرت جميع المناطق، حيث بلغ عددهم 2286 مولودا، بنسبة 25.6%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1804، ثم المنطقة الشرقية بـ868 مولودا.

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