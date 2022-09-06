محمد كنو يشارك مع الهلال أمام الزمالك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تلقت إدارة الهلال، اليوم، موافقة رسمية على مشاركة محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم الموقوف، في مواجهة الزمالك المصري على كأس سوبر لوسيل، بصفتها مباراة “ودية دولية”، بحسب “الرياضية”.

وتردت أنباء عن عدم مشاركة اللاعب محمد كنو في مباراة الزمالك بسبب صدور قرار بإيقافه لمدة 4 أشهر بسبب تجديد عقده مع الهلال بالرغم من توقيعه لنادي النصر.

وأكدت “الرياضية” أن محمد كنو يحق له اللعب أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل، لكونها بطولة ودية، وبالتالي فمشاركته لن تعرض الهلال أو اللاعب لأي عقوبة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الهلال مساء الجمعة 9 سبتمبر، على ستاد لوسيل بقطر.

يذكر أن الفائز بكأس سوبر لوسيل من الزمالك والهلال، يحصل على مكافأة قيمتها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الفريق الآخر على مليون دولار.