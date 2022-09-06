عاجل.. توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
تعطلت جميع الرحلات الجوية الدولية إلى الولايات المتحدة وتأخرت مواعيدها مؤقتا بسبب خلل في نظام الرادار المستخدم في عبور المحيطات.
وكتبت منتجة الأخبار بشبكة nbc news، سوزان كرول على “تويتر”: “يقول طيار على متن رحلة إلى مطار جون كينيدي كانت على وشك الإقلاع، إن نظام الرادار الذي يسهل عبور المحيطات معطل”.
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ووفقا لما نقلته كرول عن الطيار، لا يمكن تسيير الرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، وبناء عليه تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية لساعات عديدة وعودة المسافرين إلى المطارات، بحسب روسيا اليوم.
كما نقل حساب Flight Radar لتتبع حركة الطائرات عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية Eurocontrol، أن الحركة الجوية فوق منطقة المجال الجوي التي تقع فوق الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي، غير متاحة بسبب فشل في أجهزة الرادار.
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