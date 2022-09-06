انطلاق دورة حكام الفئات السنية الثانية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انطلقت اليوم دورة حكام الفئات السنية الثانية المقامة في الرياض خلال الفترة من 6 – 9 سبتمبر الجاري.
وشهد اليوم الأول للدورة محاضرات عن تعديلات القانون ودور الحكم الرابع، كما أجريت اختبارات للحكام عن الالتحام والتنافس وحالات التسلل.
ويشتمل اليوم الثاني للدورة على محاضرات حول مهام ومسؤوليات الحكام مع إجراء اختبارات حول لمسة اليد، ومواقف وتحركات الحكام وإدارة اللاعبين.
وتقام يوم الخميس القادم محاضرات حول منطقة الجزاء مع إجراء اختبارات عن الإنذارات والطرد، قبل أن تختتم الدورة يوم الجمعة المقبل بمراجعة الاختبارات وإقامة محاضرتين عن العمل الجماعي ومعدات اللاعبين.
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