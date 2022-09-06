المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تعلنُ رفعَ مستوى دعمها في باكستان

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المناطق_واس
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعمل على رفع مستوى دعمها في باكستان، والتركيز على المناطق الأكثر تضرراً جراء الأمطار والسيول.
وأفاد مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية إندريكا راتواتي خلال المؤتمر الصحفي اليومي بأن المفوضية سيّرت جسراً جوياً من تسع رحلات، وصل منها ثلاث إلى باكستان أمس.
وأوضح راتواتي أن المساعدات شملت 40 ألف مفرش للنوم وما يقرب من 15 ألف قطعة من الأدوات المطبخية وحوالي 5,000 قطعة من القماش المشمع متعددة الأغراض, مشيراً إلى أن شاحنات تابعة للمفوضية انطلقت من أوزبكستان محمَّلة بالخيام لحوالي 11,000 أسرة.
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Source almnatiq
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