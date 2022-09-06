«الانضباط» إيقاف لاعب الرائد سانتوس 6 مباريات.. وتغريم النصر ورئيس الخليج

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ، لاعب الرائد البرازيلي رينيه سانتوس 6 مباريات، وألزمت نادي النصر دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بينما غرمت علاء الهمل رئيس الخليج 60 ألف ريال.

كما غرمت اللجنة عبدالعزيز الحميد عضو نادي التعاون 20 ألف ريال لدخوله غرفة تبديل الملابس في المباراة ذاتها.

وثبت للجنة مخالفة رئيس نادي الخليج لائحة الانضباط والأخلاق، بعد نشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثارت الرأي العام، لتضمينها معلومات غير صحيحة، وإخلاله بواجب السرية، وفقاً للائحة.

وأوقفت اللجنة البرازيلي سانتوس 6 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، بعد طرده في مباراة فريقه أمام الوحدة بسبب البصق تجاه لاعب الفريق المنافس.

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Source almnatiq

