انطلاق دورة حكام الفئات السنية الثانية في الرياض

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انطلقت اليوم الثلاثاء دورة حكام الفئات السنية الثانية والمقامة في الرياض خلال الفترة من 6-9 سبتمبر الجاري.

وشهد اليوم الأول للدورة محاضرات عن تعديلات القانون ودور الحكم الرابع، كما أجريت اختبارات للحكام عن الالتحام والتنافس وحالات التسلل.

ويشتمل اليوم الثاني للدورة على محاضرات حول مهام ومسؤوليات الحكام مع إجراء اختبارات حول لمسة اليد، مواقف وتحركات الحكام وإدارة اللاعبين.

وتقام يوم الخميس – اليوم الثالث للدورة – محاضرات حول منطقة الجزاء مع إجراء اختبارات عن الإنذارات والطرد، قبل أن تختتم الدورة يوم الجمعة المقبل بمراجعة الاختبارات وإقامة محاضرتين عن العمل الجماعي ومعدات اللاعبين.



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Source akhbaar24

