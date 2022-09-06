بعدما أثار الرأي العام.. لجنة الانضباط والأخلاق تعاقب رئيس الخليج علاء الهمل

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بمعاقبة رئيس نادي الخليج، علاء الهمل، بعد قيامه بنشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، إن الهمل، قام بنشر تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أثارت الرأي العام لتضمينها معلومات غير صحيحة وإخلاله بواجب السرية وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق.

وقررت اللجنة إلزام علاء الهمل بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحذيره بعدم إثارة الرأي العام بنشر معلومات غير صحيحة وعدم الإخلال بواجب السرية وإفشاء أي معلومة متعلقة بملف منظور لدى اللجان القضائية للاتحاد.



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Source akhbaar24

