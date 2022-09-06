رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد موعد انطلاق الدوري النسائي.. وزيادة مبلغ دعم الفئات السنية

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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ15 يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022.

واستعراض اتحاد الكرة نتائج ومشاركات المنتخبات الوطنية والإشادة بما حققته من نتائج إيجابية ومنجزات وطنية.

كما شاهد عرضا من إدارة كرة القدم النسائية بشأن تسجيل الفرق تحت مظلة الاتحاد السعودي، واعتماد موعد انطلاق الدوري الممتاز و دوري الدرجة الأولى النسائي.

وبحث الاجتماع برامج المنتخبات الوطنية للفترة المقبلة، مؤكدا على التنسيق مع رابطة دوري المحترفين للعمل على وضع التصور الأولي لروزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بشكل مبكر لمساندة نجاح تحضيرات الأندية. بالإضافة إلى استعراض التقارير المالية للاتحاد السعودي.

ووافق مجلس اتحاد الكرة، على زيادة المبلغ المخصص لدعم الفئات السنية في الأندية من 38 مليون ريال إلى 60 مليونًا دعما لتطوير المواهب والمنافسات.

وناقش المجلس العرض المقدم للمجلس والمتضمن برنامج “مزايا” المتمثل في تحديد آلية تقديم دعم مادي للأندية عند استدعاء لاعبيهم إلى المنتخبات الوطنية السنية أو خارج أيام الفيفا.



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Source akhbaar24

