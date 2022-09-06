طباعة للمقررات الإلكترونية بالأسود والألوان

300 ورقة
ووجدت القرطاسيات ومراكز التصوير والطباعة فرصة لطباعة المقررات وتوفيرها وتغليفها، إضافة إلى ذلك توجه عدد من الطلاب إلى تفصيل الكتب الكبيرة، والتي تحوي أوراقًا أكثر من 300 ورقة بفصلها وتوزيعها على الفصول كحل لتخفيف الحمل بالحقائب والحفاظ على النسخ المعنية بالفصول القادمة.
ورصدت دوت الخليج نهاية الأسبوع زحامًا في القرطاسيات ومراكز الطباعة لطباعة المقررات الإلكترونية من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات، وذلك بناء على طلب عدد محدود من بعض المعلمات فيما كان ذلك فرصة لزيادة الطلب على طباعة المقررات الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية، وذلك بتوفيرها بنسخ مختلفة وجاهزة لبيعها على أولياء الطلبة.
تصميم وتفاعل يذكر أن وزارة التعليم استحدثت مقررات بصيغة إلكترونية في الخطط الدراسية تفاعلية لجميع الطلاب، وهي مطورة بناء على معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام العالمية والمحلية، والتي تشمل معايير التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم، وذلك لبناء مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم مدى الحياة.
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