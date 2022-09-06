طباعة للمقررات الإلكترونية بالأسود والألوان

لجأ عدد من أولياء أمور الطلاب إلى طباعة المقررات الإلكترونية؛ وذلك بعد طلب مدارسهم ذلك، بينما وفرت القرطاسيات نسخًا مطبوعة للمقررات الإلكترونية بالأبيض والأسود والملون، بحيث وصلت المقررات الإلكترونية بالطباعة العادية إلى 35 ريالا، فيما وصلت الكتب المطبوعة الملونة إلى أكثر من 100 ريال للكتاب الواحد، وبالرغم أن الهدف الرئيسي من المقررات الإلكترونية ضبط جودة التعليم وتحسين نواتجه وتعزيز الدافعية إلا أن حرص بعض أولياء أمور الطلاب والطالبات بطباعة المقررات الالكترونية إضافة إلى طلب بعض المدارس من الطلاب بالطباعة ترك الخيار للأسرة لتوفير ذلك.

300 ورقة

ووجدت القرطاسيات ومراكز التصوير والطباعة فرصة لطباعة المقررات وتوفيرها وتغليفها، إضافة إلى ذلك توجه عدد من الطلاب إلى تفصيل الكتب الكبيرة، والتي تحوي أوراقًا أكثر من 300 ورقة بفصلها وتوزيعها على الفصول كحل لتخفيف الحمل بالحقائب والحفاظ على النسخ المعنية بالفصول القادمة.

ورصدت دوت الخليج نهاية الأسبوع زحامًا في القرطاسيات ومراكز الطباعة لطباعة المقررات الإلكترونية من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات، وذلك بناء على طلب عدد محدود من بعض المعلمات فيما كان ذلك فرصة لزيادة الطلب على طباعة المقررات الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية، وذلك بتوفيرها بنسخ مختلفة وجاهزة لبيعها على أولياء الطلبة.

تصميم وتفاعل يذكر أن وزارة التعليم استحدثت مقررات بصيغة إلكترونية في الخطط الدراسية تفاعلية لجميع الطلاب، وهي مطورة بناء على معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العام العالمية والمحلية، والتي تشمل معايير التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم، وذلك لبناء مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم مدى الحياة.