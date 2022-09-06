كف يد موظف بمنشأة صحية وإحالته للنيابة بعد تصويره لمريضة - #عاجل

أعلنت وزارة الصحة كف يد موظف عن العمل بعد أن قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها منشأة صحية، وهي تشتكي وتطلب منه المساعدة. وأكدت الوزارة أنه تم إيقاف الموظف من الجهات المختصة، وأُحيل للنيابة العامة. وأكدت الصحة للجميع رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى والتي لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية. وتشدد الصحة على الجميع حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بكافة المنشات الصحية انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية والاشرافية ، مشيرتآ انها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية .



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