أمطار رعدية على 4 مناطق

شهدت مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة أمس، سحبا رعدية ممطرة صاحبتها رياح نشطة، امتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزءين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. الأنظمة الأرصادية

ويعقد المركز الوطني للأرصاد الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عبر مساحة «تويتر»، لتوضيح أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي يعقدها المركز دوريًا بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المختلفة. ويشارك في المؤتمر، ولأول مرة على مستوى الجهات الحكومية، كل من المستشار القانوني للمركز فيصل الزهراني ومدير العمليات عبدالعزيز الحربي، فيما يدير المؤتمر الذي يستمر ساعة ونصف الساعة، الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني. وكان المركز أصدر بياناً في وقت سابق، أعلن فيه بدء حصر وتسجيل الأجهزة والأنظمة الأرصادية عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، التي تتضمن الإجراءات التنظيمية لخدمات الأرصاد الجوية ودور المركز في إصدار تراخيصها.