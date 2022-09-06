تصاريح العمرة والزيارة عبر اعتمرنا

حجز مواعيد
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ضمن حلول وخيارات متنوعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول المجلس، وكذلك الحاصلون منهم على تأشيرات دخول دول الشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، يمكنهم قبل القدوم للمملكة حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق «اعتمرنا».
تأشيرة الشنجن
وفي ذات السياق، شهد موسم العمرة للعام الهجري الجاري 1444، تسهيلات عدة في إجراءات قدوم المعتمرين لأداء العمرة لتشمل عدة أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة، وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية للمقيمين داخل المملكة، والزيارات الشخصية لأحد السعوديين، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، والتأشيرات السياحية عند الوصول للحاصلين على تأشيرة «الشنجن» ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من الأنواع.
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