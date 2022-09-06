رافد لتسهيل عمل المتدربين

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلياتها التقنية مبادرة «رافد»، التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب، لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه المبادرة تُعد من المبادرات المهمة المقدمة للمتدربين والمتدربات، في الكليات التقنية خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة، عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية، وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا، ما يسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب.

ودعا الفهيد المتدربين والمتدربات للاستفادة من هذه المبادرة، لتنمية قدراتهم والانخراط مبكراً في سوق العمل، حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل، ويوفر لهم فرص عمل غنية و متنوعة بعد التخرج.