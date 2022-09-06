تعرف على البنود المستحدثة في قواعد الأسواق الحرة بالسعودية - #عاجل

البنود المستحدثة في الدليل:
· السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من (المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات) وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.
· إضافة رخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة.
· إضافة مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة.
· إلغاء الضمان البنكي (200) ألف ريال.
· إضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق
· إضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20 %.
· إضافة شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك.
· إضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
وللإطلاع على اللائحة يمكن الدخول عبر هذا الرابط .
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