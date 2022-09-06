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تعرف على البنود المستحدثة في قواعد الأسواق الحرة بالسعودية - #عاجل

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فيما أقر مجلس الوزراء اليوم إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، حدثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد الأسواق الحرة في وقت سابق، حيث أن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة في المطارات الدولية والذي بدوره حجّم من توسع وتطور الأسواق الحرة في المملكة، ويهدف التحديث الجديد إلى إضافة بعض البنود التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في المملكة.

البنود المستحدثة في الدليل:

· السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من (المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات) وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.

· إضافة رخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة.

· إضافة مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة.

· إلغاء الضمان البنكي (200) ألف ريال.

· إضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق

· إضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20 %.

· إضافة شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك.

· إضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.

وللإطلاع على اللائحة يمكن الدخول عبر هذا الرابط .


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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