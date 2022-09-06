النيابة: 4 حالات تستر يعاقب عليها النظام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت النيابة العامة أنه يقصد بالتستر طبقًا لنظام مكافحة التستر، اتفاق يُمكِّن من خلاله السعودي أو المستثمر المرخص له شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته.جريمة كبرى:
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.4 حالات:
وعددت النيابة الأفعال التي يعاقب عليها النظام ومنها قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، وكذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص من خلال الشخص الممكن له.
وأيضًا الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وكذلك عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة.
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