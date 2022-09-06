شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الهلال.. الزمالك المصري يضم حارس مرمى جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكنت إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، من حسم صفقة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الزمالك يتعاقد مع محمود جاد

واستطاعت إدارة نادي الزمالك المصري، أن تتعاقد بشكل رسمي مع محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح شوبير أن إدارة نادي الزمالك المصري، وقعت مع محمود جاد، بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “محمود جاد يوقع للزمالك 4 سنوات”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الزمالك المصري، في إطار نهائي كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.