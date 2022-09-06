شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أهلي جدة يعلن التعاقد مع صفقة هولندية بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع صفقة هولندية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستمر تعاقدات فريق الراقي في دوري يلو، حيث يتم غلق القيد الصيفي في دوري الدرجة الثانية، يوم الخميس المقبل، وهو يختلف عن دوري المحترفين الذي ينتهي مع بداية شهر سبتمبر.



الأهلي يعلن التعاقد مع هشام فايق مجانًا

وأعلن نادي أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد بشكل رسمي مع المغربي هشام فايق وصاحب الجنسية الهولندية، في صفقة انتقال حر.

وكتب أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هشام فايق أهلاوي لمدة موسم في صفقة انتقال حر".

وكان فايق رحل عن صفوف الفيصلي السعودي فريقه السابق، بعدما انتهى تعاقده بشكل رسمي، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق قبل مغادرته.

وانتهى عقد هشام فايق مع الفيصلي مطلع شهر يونيو الماضي، وارتبط اسمه في الميركاتو الصيفي الحالي بنادي الزمالك المصري، ولكن لم تكتمل المفاوضات.



الأهلي يبحث عن تعاقدات قوية للعودة إلى دوري روشن



ويسعى أهلي جدة تحت رئاسة وليد معاذ المؤقتة، إلى إبرام صفقات أخرى خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لإعادة فريقه إلى اللعب في دوري روشن السعودي.

وخاض أهلي جدة ثلاث مباريات في دوري يلو، حيث تعادل في الجولة الأولى ضد القيصومة بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر ضد الأخدود بهدفين دون رد بالجولة الثانية، وفاز مؤخرًا ضد الخلود بهدف دون رد بالجولة الثالثة.