أهلي جدة يدخل في مفاوضات مع المصري كوكا

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محمد الفلاح - دخل نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني.

أهلي جدة يدخل في مفاوضات مع أحمد حسن كوكا

حيث أكدت إذاعة "Sport FM" اليونانية، أن أحمد حسن كوكا، تلقى عرضين من أجل الرحيل عن صفوف أولمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت أن العرض الأول من نادي كونيا سبور التركي والذي لعب له معارًا العام الماضي، أما العرض الثاني من نادي أهلي جدة.

وأشارت إلى أن كوكا يميل إلى الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رغم هبوطه إلى دوري يلو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره العروبة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري يلو، يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.