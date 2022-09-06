شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فراج يؤكد أن نادي الهلال الأقرب للفوز بكأس لوسيل أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي السعودي وليد فراج عبر برنامجه "أكشن يا دوري "عن رأيه فى الفريق الأقرب للفوز بكأس لوسيل، حيث أشار أن الهلال أفضل من الزمالك على كافة الأصعدة الفنية، مما يجعل فوز الهلال بالمباراة ساهلًا، مستشهدًا فى ذلك بنتائج الفرق السعودية أمام الفرق المصرية.

وأضاف أن نتائج الفرق السعودية ترجح كافة الهلال السعودي، إضافة إلى أن يمتلك عناصر فردية مميزة مقارنة بالفريق الأبيض، مشددًا على أهمية الفوز للزعيم فى هذه المباراة للكرة السعودية، على الرغم من المباراة تأتي فى إطار ودي، لكن يجب على اللاعبين أخذها بجدية نظرًا لقيمتها الجماهيرية.



وليد فراج يسخر من فوز الأهلي المصري

وفى سياق متصل سخر الإعلامي والكاتب السعودي وليد فراج من فوز الأهلي المصري على الهلال فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية النسخة الماضية، حيث أكد إذا ما تم إعادة المباراة فى أي وقت وزمان سيفوز الهلال بسهولة على الفريق القاهري.

ويري وليد فراج أن الهزيمة على الهلال السعودي من الأهلي المصر كانت قاسية وأن الحالة الفنية كانت سيئة للغاية للفريق السعودي، مشيرًا أن ما حدث لا يليق بقيمة فريق كبير بحجم الزعيم، خاصة أنه يعد أحد أكبر الأندية العربية فى القارة الأسيوية.



موعد مباراة الزمالك والهلال فى كأس لوسيل

وتقام مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال الجمعة 9 سبتمبر الجاري، فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة بصفة نهائية بعدما كان هناك حاولات لتقديم المباراة لمدة ساعة، كما ستذاع المباراةعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إلى جانب قناة أون تايم سبورت المصرية، بالإضافة إلى قنوات الكاس القطرية.