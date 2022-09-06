اخبار الخليج – المجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه السابع 

محمد بن مسعود - الدمام - عقد المجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم «الثلاثاء» الموافق 6 سبتمبر 2022، اجتماعه السابع في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وذلك بمشاركة سعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة ممثلاً عن مملكة البحرين. وقد ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لعام 2023م التي طرحها الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور باسي بانتينين، وأهداف وآليات العمل للخطة التي تصب جميعها في صالح الشعوب والمؤسسات الصحية في دول مجلس التعاون. كما تم استعراض آخر مستجدات جدري القردة.

يُذكر أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عند رفعه إلى مقام المجلس الأعلى في دورته 41 (العلا، يناير 2021)، حيث وافق القادة على تأسيس «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها»، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك في الصحة العامة والوقائية، وليكون مرصداً خليجياً لمراقبة انتشار الأوبئة، وأن يكون المركز تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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