“أثر المحتوى المحلي في تعزيز متانة سلاسل الإمداد” … جلسة في منتدى المحتوى المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ناقشت جلست “أثر المحتوى المحلي في تعزيز متانة سلاسل الإمداد”في منتدى المحتوى المحلي اليوم عدد من المحاور اهمها : المحتوى المحلي وتمكين سلاسل الإمداد، والقدرات المحلية في توفير سلاسل الإمداد خلال جائحةكورونا، بإلإضافة إلى دور المحتوى المحلي في استدامة المنتجات والخدمات.وشارك في الجلسة كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية ندلب المهندس سليمان المزروع، ووكيل وزراة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، والرئيس التنفيذي لمصنع سدير للأدوية ياسر العبيدان.

وتناولت الجلسة كيف يشغل المحتوى المحلي دورا مهماً في نقل المعرفة بإبراز الجهود الوطنية وأثرها العالي على السياسات المتبعة للتوطين وتنمية المحتوى المحلي.

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وأوضح المشاركون أن المملكة تمتلك سلة عظيمة من المواد التعدينيه كالزنك والنحاس والالمنيوم وغيرها وتحويلها الى صناعات تعدينيه هي فرصة للمملكة لتكون مؤمنة للعالم للمضي للتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تكون فرصة للمحتوى المحلي والاستثمار في نفس المجال، مبينين أن التوطين اصبح حل لكفاءة التشغيل واكثر تنافسية مما يزيد فرص المملكة في صناعة بعض المنتجات التي لم تكن قابلة للتصنيع سابقا.

وأكدوا اهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى متعدده لضمان سلال الامداد لشركاتهم ونموها واستدامتها وتجنب تغير الاسعار المفاجئ، حيث أن وجود الشراكات طويلة المدى تسهم في تجنب العقبات، مفيدين أن هنالك مبادرة يستهدف ريادي الأعمال في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية وإيجاد فرص استثمارية لبناء استثمارات وشركات لتصبح رياديه في بعض المناطق لحل بعض فرص التوطين في المملكة.

ونوه المشاركون بأن جائحة كورونا كانت اختبار للعالم اجمع، مشيدين بنجاح المملكة وبجهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال الجائحة الأمر الذي كان له أثر كبير في وفرة السلع الغذائية والأساسية وسلالسل الامداد ، حيث كانت قدرات الصناعات المحلية مصدر اطمئنان للمواطن والمقيمين داخل المملكة .وأشار المشاركون الى برنامج الامن الغذائي وهو برنامج وطني كان له دور كبير تعضيم الاستفادة من القدرات المحلية وزيادة الناتج المحلي لتحقيق الامن الغذائي فعلى سبيل المثال ارتفاع نسبة إنتاج القمح 40%، مبينين أن المطاحن الوطنية تغطي احتياجات المملكة كاملة من سلعة الدقيق .