عقد قران الشاعر «علام خربط» و «منال عيادة» وسط فرحة عارمة

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاعر علام خربط، بحفل عقد قرانه، على الآنسة الصيدلانية “منال عيادة”، وسط حضور الأسرتين، في جوء مليء بالفرحة والسرور.
وقدم الحضور خالص التهاني لـ الشاعر الأردني، بعد أن رددوا خلال العقد “بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير”.
وبهذه المناسبة السعيدة؛ يتقدم الأستاذ “بشار خربط” ـ عبر صحيفة المناطق ـ بخالص التبريكات لشقيقة، متمنيا له حياة سعيدة.
جدير بالذكر أن علام خربط كاتب وشاعر يعمل في هيئة الإعلام الأردنية، وله العديد من المؤلفات، التي حققت نجاحا كبيرا.
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