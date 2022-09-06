محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. وقال بايدن أمس إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف سعت أوكرانيا إليه في خضم الغزو الروسي المستمر، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية. أخبار قد تهمك وقالت جان-بيير إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود.

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن لن يعلن روسيا دولة راعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.