محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
صدر قرار مجلس الوزراء بالتزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، بداية من الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار.
وأكد القرار، الذي صدر في 3 / 2 /1444 هـ، أن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4 /1439هـ.
يذكر أن الأمر السامي نص على توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم الـ27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام جميع الجهات الحكومية باحتساب الرواتب والمستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.