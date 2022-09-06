إلزام جميع الجهات الحكومية باحتساب الرواتب والمستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

صدر قرار مجلس الوزراء بالتزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، بداية من الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار.

وأكد القرار، الذي صدر في 3 / 2 /1444 هـ، أن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4 /1439هـ.

يذكر أن الأمر السامي نص على توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم الـ27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.