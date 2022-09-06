عاجل.. انفجارات تهز مدينتي اللاذقية وحلب

محمد بن مسعود - الدمام -

ذكرت صحيفة “الوطن” السورية ووسائل إعلام محلية أن أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية الساحلية، وكذلك في مدينة حلب.

وذكرت مصادر أهلية من اللاذقية أن خمس صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية، وأنه عددا من الأهالي شاهدوها وسمعوا أصواتها.

ولم ترد تفاصيل أكثر عن تلك الانفجارات.

وقالت صحيفة “الوطن” الخاصة، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة حلب أيضا.