اخبار الرياضه السعوديه صراع بين أثرياء السلة على قميص مايكل جوردان

محمد بن مسعود - الدمام - يتنافس المشجعون الأثرياء لكرة السلة الأمريكية على قميص مايكل جوردان بشعار فريقه شيكاغو بولز من نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1998.
وبدأت الآن المزايدة على أحد أشهر القمصان الرياضية بسعر مقدر للقميص بين 3 ملايين دولار و 5 ملايين دولار.
القميص رقم 23 من المباراة الأولى من نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1998، والذي ذهب بولز للفوز به ليختم البطولة السادسة لأسطورة كرة السلة في موسمه الأخير مع الفريق، ينتمي إلى مجموعة القطع الأثرية الرياضية في دار سوذبي للمزادات وهي رابع أقدم دار مزاد في العالم.
وخاض جوردان 45 دقيقة في المباراة الأولى من النهائيات ضد يوتا جاز منذ أكثر من عقدين حيث سجل 33 نقطة ليأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.
خسر بولز المباراة الافتتاحية لكن جوردان لعب دور البطولة حيث فاز بخاتم الدوري الأمريكي للمحترفين السادس، بجانب جائزة أفضل لاعب في النهائيات للمرة السادسة.
وحقق قميص دييجو مارادونا في كأس العالم 1986 عندما أطاح منتخب الأرجنتين بإنجلترا في المكسيك – القميص الذي ارتداه عندما سجل «هدف القرن» – 8.7 مليون دولار في مزاد سوذبي في مايو.
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