كل ما تريد معرفته عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر أبشر

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المناطق ـ متابعات

أكدت منصة أبشر، اليوم، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات.

وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة تجربة العامل إلكترونيا، ولها مميزات أبرزها: إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيا

وأوضحت المنصة أن الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.



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Source almnatiq

