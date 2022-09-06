وزير “الموارد البشرية” يدشن أكاديمية العائلة لتدريب المهارات الأسرية

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المناطق_جدة

دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معالي المهندس أحمد سليمان الراجحي منصة أكاديمية العائلة للتدريب الالكتروني التابع لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، كما وقعت الجمعية برعاية معاليهثلاث اتفاقيات استراتيجية مع مبادرة تمر ساعد والمجتمعومؤسسة حسن عباس الشربتلي لخدمة المجتمع وعبد اللطيف جميل للأعمال. وقد أطلع معالي الوزير على سير العمل في الجمعية والمبادرات والدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية عبر مرافقها، وكان برفقة معالية كلاً من سعادة الأستاذ أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وسعادة الأستاذ أحمد بن صالح الماجد وكيل الوزارة للتنمية المجتمع، وسعادة الأستاذ فهد بن رقوش مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وسعادة المهندس سلطان الجري وكيل الوزارة للتمكين. وقد أعرب معاليه عبر كلمة عن سعادته بزيارته الجمعية، كما أشاد بمبادراتها التي تسعى الى تمكين الأسرة، كما أشار معاليه الى تميز الجمعية على مستوى المملكة، حصدت العديد من الجوائز الإقليمية والمحلية لديهانطاق حوكمة يتسم بالشفافية، كما شكر معاليه مجلس إدارة الجمعية وفريق العمل.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل سيف الدين السمنودي رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ان منصة اكاديمية العائلة للتدريب الالكتروني تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في شتى المجالات الأسرية والتربوية والسلوكية والنفسية والزوجية لكافة شرائح المجتمعة وتهدف من خلالها بتزويد الأسرة بعوامل النجاح التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاسري والمالي وتعزيز القيم الأسرية كما أشار السمنودي انه قد يلغ عدد المستفيدين من أكاديمية العائلة112,807 ألف مستفيد ومستفيدة من التدريب الأسري وبلغ نسبة المتدربين الذين اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة 88% من خلال 2,293دورة تدريبية ونتج عن ذلك 80% من الأسر المستقرة ممن حضروا الدورات التدريبية.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضيان الشراكة مع مؤسسة حسن عباس شربتلي تهدف الى دعم برامج تأهيل المقبلين على الزواج لبناء أسرة مستقرة وتقديم برنامج حياة جديدة والذي يعمل على تأهيل السجناء والسجينات في الجوانب النفسية والاجتماعية والمهنية وتعزيز القيم الأسرية. كما تهدف الشراكة مع مبادرة تمر ساعد والمجتمع لدعم أكاديمية الحياة لتمكين المرأة بمنطقة مكة المكرمة لتدريب الأرامل والمطلقات وتمكنيهن مهنيناً واقتصادياً وتنمية وتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا التي تساهم في استقرار الأسرة. وهدفت الشراكة الأخيرة مع شركة عبد اللطيف جميل للأعمال الى تنفيذ برنامج التوازن بين العمل والاسرة لمنسوبي الشركة وعائلاتهم من خلال تقديم دورات تأهيل المقبلين على الزواج والاستشاراتالهاتفية وخدمات المستشار الزائر لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وبرنامج دعم المتقاعدين.

كما أفاد آل رضي ان حزمة الاتفاقيات تهدف الى تعزيزدور الشركات في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات المستهدفة من خلال جمعية المودة المتخصصة في تمكين وارشاد وتوعية المجتمع والتي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسرة في المملكة عبر مبادراتها التنموية ذات الاثر الاجتماعي المستدام.

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Source almnatiq

