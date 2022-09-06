“المرئي والمسموع” لـ”أخبار24″: مهلة لـ”نتفليكس” لإزالة المحتوى المخالف عاجلا أو الحجب

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كشفت الرئيسة التنفيذية لهيئة الاعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري عن إعطاء “نتفليكس” مهلة لتصحيح وضعها عاجلا بعد نشرها مقاطع تتعارض مـع القيـم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وقالت عسيري لموقع “أخبار 24” إن هناك عدة إجراءات قانونية يمكن اتخاذها ضد المنصة من ضمنها الحجب، مبينة أنه تم إعطاء الشركة مهلة لتصحيح الوضع عاجلا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

يذكر أن نتفليكس قد روجت للشذوذ الجنسي بين الأطفال تحت غطاء سينمائي في برامجها مما أثار صخب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، أصدرت اليوم (الثلاثاء)، بيانا مشتركا طالبتا فيه منصة “نتفليكس” بإزالة المحتوى المخالف، بما فيـه المحتوى الموجه للأطفال، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..



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Source akhbaar24

