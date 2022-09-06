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تعود قمة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء إلى الواجهة مجددًا نوفمبر المقبل.

وكشفت مبادرة “السعودية الخضراء” عن منصة ستجمع قادة العالم لتسليط الضوء على التطورات التي تمت على مدار العام الماضي.

وأوضحت أنه سيتم الكشف عن مبادرات جديدة، كما سيتم إبراز التقدم الذي تم إحرازه على مستوى مشاريع تعزيز العمل المناخي.

قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يعودان في نوفمبر القادم.



سيتم الكشف عن مبادرات جديدة وإبراز التقدم المحرز

كانت هذه تفاصيل خبر عبر منصة تجمع قادة العالم.. “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء” تعودان للواجهة نوفمبر المقبل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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