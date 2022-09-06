405 مليون يورو غرامة على “إنستغرام” لهذه الأسباب

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فرضت “المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات” باسم الاتّحاد الأوروبي، غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو على تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” التابع لمجموعة “بيتا”، الشركة الأم لفيسبوك، بسبب عدم حماية بيانات القاصرين كما ينبغي.

وأكد متحدّث باسم المفوضية أن تفاصيل قرار الغرامة الكبيرة سيتم نشرها الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم مجموعة بيتا وفقا لـ”هيئة الإذاعة والتلفزيون الآيرلندية” إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيراً إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.

وتتولّى “المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات” بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في آيرلندا.

وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت “إنستغرام” قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.

وأبدت الهيئة قلقها خصوصاً لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة.

ومن مآخذ الهيئة على إنستغرام أيضاً أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصراً أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

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Source almnatiq

