تشمل 9 مسارات.. “الإعلام” تطلق جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022

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أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 بنسختها الثالثة.

ويبدأ المركز في استقبال المشاركات ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال 9 مسارات إعلامية، تشمل الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوجرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، والأفلام السياحية.

واستحدث المركز في النسخة الثالثة للجائزة مسار الأفلام السياحية، والذي يستهدف إبراز التنوع الجغرافي والثقافي في المملكة، ويُقدم جائزتين للجهات والأفراد، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.



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Source akhbaar24

