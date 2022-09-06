الجثة تفحمت .. قتلها وأحرق منزلها لإخفاء جريمته

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في جريمة مروعة أقدم شخص على قتل امرأة خنقاً في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، وقام بعد ذلك بإحراق المنزل لإخفاء الجريمة مما أدى تفحم جثة السيدة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه “ورد بلاغ صباح اليوم الثلاثاء، بوجود حريق داخل أحد المنازل في وسط العاصمة، حيث تم التحرك للمكان”.

وأضاف: “وبعد التعامل مع الحريق عثر على جثة لسيدة بحاله تفحم، وجرى نقل جثتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة”.

وتابع أنه “بتشريح الجثة، تبين وجود شبهة جنائية بوفاتها، وأن سبب الوفاة يعود للخنق”.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن “فريقا تحقيقيا تولى متابعة القضية، وتمكن خلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ألقي القبض عليه واعترف بقتل المغدورة إثر خلاف حصل بينهما وإحراق المنزل بعد ذلك لإخفاء جريمته”، وفقا لصحيفة الدستور الأردنية.

ووسيتم إحالة الموقوف لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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Source almnatiq

