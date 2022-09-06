جارسيا يحسم مصير ثنائي النصر الشاب

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يحسم المدير الفني لنادي النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا مصير ثنائي درجة الشباب بناديه.
وشارك في تدريبات النصر، ثنائي فريق درجة الشباب، فهد الزبيدي، ومحمد صهلولي، لاعب الوسط، للوقوف على مستواهما الفني.
ويستعد النصر لمواجهة ضمك يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
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Source akhbaar24
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