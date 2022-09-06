مصرع معلمتين حاملين في حادث بئر عسكر

توفيت معلمتان إحداهن حامل في الشهر التاسع والأخرى حامل في الشهر السادس، فيما تم نقل 3 حالات بإصابات خطيرة ومتفرقة جراء الحادث الذي تعرضت له عدد من المعلمات خلال رحلة عودتهن من المدرسة بمنطقة بئر عسكر طريق نجران - عسير.

وكان المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران قد صرح لـ«دوت الخليج» قائلا إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بفرع نجران تلقت بلاغا الساعة 12:48 ظهرا، عن حادث تصادم ووجود إصابات متعددة في بئر عسكر، وتم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية متقدمة والقيادة الميدانية.

وباشرت الفرق الإسعافية الموقع الساعة 13:02 واتضح وجود عدد 6 إصابات بالموقع وتم عمل فرز للحالات وتقديم الخدمة الإسعافية، ونقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك خالد وكانت الإصابات على النحو التالي: «3 حالات متوسطة الخطورة- حالة بإصابة بسيطة - وحالتي وفاة».