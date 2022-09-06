مصرع معلمتين حاملين في حادث بئر عسكر

وكان المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران قد صرح لـ«دوت الخليج» قائلا إن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بفرع نجران تلقت بلاغا الساعة 12:48 ظهرا، عن حادث تصادم ووجود إصابات متعددة في بئر عسكر، وتم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية متقدمة والقيادة الميدانية.
وباشرت الفرق الإسعافية الموقع الساعة 13:02 واتضح وجود عدد 6 إصابات بالموقع وتم عمل فرز للحالات وتقديم الخدمة الإسعافية، ونقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك خالد وكانت الإصابات على النحو التالي: «3 حالات متوسطة الخطورة- حالة بإصابة بسيطة - وحالتي وفاة».
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