أمير الباحة يستقبل وزير الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , في الإمارة اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حالياً .

وثمن سموه ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمنطقة , متمنيا لمعاليه التوفيق في زيارته للمنطقة .

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وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة مع معالجة التحديات التي تُواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة وتسهيل أعمالهم، كما تم الاطلاع على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تتطلب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين لما تتميز به منطقة الباحة من ميز نسبية نوعية ستُسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى المملكة .

ونوه معالي المهندس الفالح بما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات مؤكداً حرص الوزارة على خدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة .