الملكة إليزابيث تكلف ليز تراس رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كلفت الملكة إليزابيث الثانية اليوم (الثلاثاء)، ليز تراس تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. وخلال اجتماع استمر لنحو 30 دقيقة، طلبت الملكة من تراس، زعيمة أكبر حزب في البرلمان، تشكيل حكومة.

وقطعت ليز مسافة 1600 كم للتوجه إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات اسكتلندا لتسلم دعوة تشكيل الحكومة.ويعد تسليم السلطة في بريطانيا عادة عملية سريعة، إذ يتوجّه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمون على حد سواء إلى قصر باكينجهام في وسط لندن.واختارت الملكة عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية لحضور مراسم تسليم السلطة المقتضبة بعدما واجهت مشكلات صحية أثّرت على قدرتها على المشي والوقوف.وأُعلن فوز تراس (47 عاما) بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ (الإثنين)، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو الماضي.وتتركّز الأنظار على عودتها إلى العاصمة البريطانية، ويُتوقع أن تدلي بأول خطاب لها كرئيسة للوزراء، خارج داونينج ستريت بعد ظهر اليوم إذا سمح الطقس بذلك.ويتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف، وهي أجواء تعكس الوضع الاقتصادي القاتم الذي سيتعيّن عليها وعلى كبار وزرائها الجدد التعامل معه من اليوم الأول.ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعيينات قبل استضافتها أول اجتماع للحكومة الجديدة وإجابتها عن أسئلة النواب في البرلمان (الأربعاء).