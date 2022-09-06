مستشارة في الأمن الفكري: نتفليكس الراعي الرسمي للمثلية الجنسية.. ومسلسل «مدرسة الروابي» خطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قالت المستشارة في الأمن الفكري وتعديل السلوك الدكتورة فهدة العريفي، اليوم الثلاثاء، إن منصة نتفليكس تعد الراعي الرسمي للمثلية الجنسية من خلال بثها المحتوى المخالف.

وأضافت في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المنصة بدأت تنتج بعض الأفلام في العالم العربي من شأنها تطبيع الشذوذ، حيث تضمنت الأعمال الإشارة إلى المثلية الجنسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مسلسل مدرسة الروابي!

ولفتت إلى أن مسلسل مدرسة الروابي، من أبرز الأعمال التي تروج للمثيلة، موضحة أن المنصة بدأت في إنتاج الأفلام الكرتونية، والرسوم المتحركة لذات الغرض، وهو ما يجب الانتباه له.

بيان تحذيري

وصدر بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة منصة نتفليكس “Netflix” للمحتوى المخالف.

وقال البيان: نظرًا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس “Netflix” ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه؛ تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة.

وأضاف البيان: تم التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام نتفليكس “Netflix” بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.