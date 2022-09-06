جراحة حديثة تعيد الأمل لمريضات سرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شعرت جولدي ميشال البالغة من العمر 37 عامًا أن الحياة تنهار عندما تم تشخيصها يإصابة بسرطان الثدي في أبريل الماضي .

ومع ذلك ، فإن بعض التشخيص والعلاج في الوقت المناسب وبعض جراحات إعادة بناء الثدي الدقيقة في المستشفى السعودي الألماني لم يعيد حياتها إلى المسار الصحيح فحسب ، بل أعاد لها أيضًا ثقتها المحطمة.

وبدأت رحلة معاناة ميشال عندما قامت بزيارة روتينية للمستشفى لإجراء فحص عام. لصدمتها الأبدية ، قيل لها إنها مصابة بسرطان متعدد البؤر في ثديها الأيمن.

وقالت ميشال: “لقد خضعت للموجات فوق الصوتية لبضع سنوات لأنني كنت على علم بوجود تكيسات في صدري ، لكنها لم تكن مصدر إزعاج كبير”.

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وأضافت “ومع ذلك ، في أبريل عندما تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ، أبلغني الأطباء أنني مصابة بالسرطان. كنت خائفة ومرعوبة بالأخبار بينما كان الورم ينمو “،

عندما بدأ العلاج الأولي في أغسطس ، وضع فريق متعدد التخصصات من الأطباء في المستشفى السعودي الألماني خطة علاج لمحاولة إنقاذ ثديها.

وقالت ميشال: “لكن نظرًا لوجود أورام متعددة ، قالوا إنها ستكون مهمة معقدة وصعبة”.

ومع ذلك ، تمكن فريق الخبراء من الأطباء من وضعها على طريق الشفاء وكذلك إنقاذ ثديها.

ميشال سعيدة لأنه لم يطرأ أي تغيير على جمالياتها بعد بعض الأعمال الدقيقة والمفصلة للبروفيسور روبرت هيرنر ، جراح التجميل في المستشفى السعودي الألماني.

وقال جراح التجميل إن الجراحة التي استغرقت 8 ساعات كانت ناجحة بسبب العمل الجماعي الرائع “بعد استئصال الأورام والأنسجة السرطانية من قبل الدكتور ريتو خير ، أخصائية الأورام في المستشفى السعودي الألماني ، كانت مهمتي هي إجراء إعادة بناء الثدي.” كانت حالة ميشال معقدة حيث كان لا بد من استئصال الثدي الأيمن بالكامل. من الثدي بأكمله يأتي مع العديد من التحديات”.

وأضاف الجراح إن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي لديهم خياران لإعادة البناء – زرع السيليكون أو الأنسجة الذاتية ، حيث يتم استخراج أنسجة المريض من البطن أو الفخذ الداخلي أو الظهر لإعادة بناء الثدي.

واوضح البروفيسور هيرنر: “لكن بالنسبة لميشال ، تمت إزالة الأنسجة من الجذع الأمامي لإعادة بناء شكل الثدي”.ونظرًا لأنها كانت حالة معقدة ، واجه الجراح العديد من التحديات.

واضاف “يعد استخدام الأنسجة الذاتية لإعادة البناء تحديًا ، حيث يتعين علينا تشكيل الثدي بشكل مثالي للآخر ويجب أن يكون للحلمة تناسق دقيق مع الثدي المقابل. لحسن الحظ ، لم نكتشف أي ورم في الثدي الأيسر”.

ميشال بخير الآن ، لكن الأطباء قالوا إنها ستخضع للعلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر والعلاج الإشعاعي لمدة ستة أسابيع.

وقالت ميشال: “إنها عملية تدريجية للخضوع لعلاج السرطان”.

ويتم إجراء 3 في المائة فقط من جميع عمليات إعادة بناء الثدي بأنسجة ذاتية. على عكس إعادة الإعمار باستخدام غرسة السيليكون ، ولا يلزم إجراء مزيد من المراجعة في المستقبل.

وأوضح البروفيسور هيرنر أنه يمكن أيضًا إجراء العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي بمعدل مضاعفات أقل بكثير.

وقال إنه لا يجب أن تصاب النساء بالذعر إذا تم تشخيصهن بسرطان الثدي ، مشيراً إلى أن التشخيص السريع أمر ضروري.

وكشف البروفيسور هيرنر: “إذا كان هناك ورم ينمو أو شعر المرء بإفراز من الحلمتين ، يجب عليك استشارة الطبيب”.