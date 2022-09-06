الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل سفير فيتنام لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وسير أعمال المشروعات الإنمائية في جمهورية فيتنام الاشتراكية. أخبار قد تهمك وثمّن سفير فيتنام جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية ودعمه للمشروعات الإنمائية في فيتنام، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قدّمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية (12) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بمبلغ إجمالي مقداره حوالي (179) مليون دولار، وذلك في قطاعات التعليم والنقل والصحة والبنية التحتية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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